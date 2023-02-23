Лебедева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1914

Дочь: Михайлова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Лебедев Иван

Деревня Ивановка Порецкого района Чувашская республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Иван

Отец ребёнка: Лебедев Иван

Деревня Ивановка Порецкого района Чувашская республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курзанова Мария

Отец ребёнка: Лебедев Иван

Деревня Ивановка Порецкого района Чувашская республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иевлева Евдокия

Отец ребёнка: Лебедев Иван

Деревня Ивановка Порецкого района Чувашская республика
Смерть
Неизвестно
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