Лебедева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1914
Дочь: Михайлова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Лебедев Иван
Деревня Ивановка Порецкого района Чувашская республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Иван
Отец ребёнка: Лебедев Иван
Деревня Ивановка Порецкого района Чувашская республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курзанова Мария
Отец ребёнка: Лебедев Иван
Деревня Ивановка Порецкого района Чувашская республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иевлева Евдокия
Отец ребёнка: Лебедев Иван
Деревня Ивановка Порецкого района Чувашская республика
Смерть
Неизвестно