Семён Епифанов
мужской, родился До 1849, Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Пелагея ФёдороваДо 1849 г.р.
Дети
Прасковья Семёнова27.10.1867 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Фёдорова
Рождение ребёнка
27.10.1867
Дочь: Прасковья Семёнова
Мать ребёнка: Пелагея Фёдорова
Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно