Семён Епифанов До 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Семён Епифанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1849, Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Пелагея ФёдороваДо 1849 г.р.
Дети
Прасковья Семёнова27.10.1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Фёдорова

Рождение ребёнка
27.10.1867

Дочь: Прасковья Семёнова

Мать ребёнка: Пелагея Фёдорова

Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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