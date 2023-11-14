Балыбердин Николай Иванович
Место рожденияд. Стародубцевы,1 Ключевский с/с, Шабалинского р-на ,Кировской области
Дата рождения1924
Дата смерти?.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Образование
С ?.09.1932 по ?.06.1942
среднее
Работа или профессия
С 1942 по 1943
красноармеец
Военная служба
?.09.1942
802 полевая почта была в 69 стрелковой дивизии
Смерть
?.08.1943
Причина смерти: погиб ВОВ