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Балыбердин Николай Иванович

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Место рождения

д. Стародубцевы,1 Ключевский с/с, Шабалинского р-на ,Кировской области

Дата рождения

1924

Дата смерти

?.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Балыбердин Иван Владимирович

Мать: Балыбердина (Юферева) Ксения Андреевна

Образование
С ?.09.1932 по ?.06.1942
среднее
Работа или профессия
С 1942 по 1943
красноармеец
Военная служба
?.09.1942
802 полевая почта была в 69 стрелковой дивизии
Смерть
?.08.1943
Причина смерти: погиб ВОВ

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