Винокуров Фалалей Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Винокуров Емельян Меркуриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Винокуров Митрофан Фалалеевич
Мать ребёнка: Винокурова Ксения Иоанновна (Ивановна)
Рождение ребёнка
1899
Сын: Винокуров Федор Фалалеевич
Мать ребёнка: Винокурова Ксения Иоанновна (Ивановна)
Рождение ребёнка
17.07.1911
Дочь: (Винокурова) Елена Фалалеевна
Мать ребёнка: Винокурова Ксения Иоанновна (Ивановна)
Рождение ребёнка
12.08.1913
Дочь: (Винокурова) Анна Фалалеевна
Мать ребёнка: Винокурова Ксения Иоанновна (Ивановна)
Смерть
Неизвестно