Винокуров Фалалей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВинокуров Фалалей Емельянович

Винокуров Фалалей Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Винокуров Емельян Меркуриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокурова Ксения Иоанновна (Ивановна)

Место жительства
Неизвестно
Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Винокуров Митрофан Фалалеевич

Мать ребёнка: Винокурова Ксения Иоанновна (Ивановна)

Рождение ребёнка
1899

Сын: Винокуров Федор Фалалеевич

Мать ребёнка: Винокурова Ксения Иоанновна (Ивановна)

Рождение ребёнка
17.07.1911

Дочь: (Винокурова) Елена Фалалеевна

Мать ребёнка: Винокурова Ксения Иоанновна (Ивановна)

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.08.1913

Дочь: (Винокурова) Анна Фалалеевна

Мать ребёнка: Винокурова Ксения Иоанновна (Ивановна)

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.