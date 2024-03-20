Винокурова Ксения Иоанновна (Ивановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокурова Ксения Иоанновна (Ивановна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Фалалей Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Винокуров Митрофан Фалалеевич

Отец ребёнка: Винокуров Фалалей Емельянович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Винокуров Федор Фалалеевич

Отец ребёнка: Винокуров Фалалей Емельянович

Рождение ребёнка
17.07.1911

Дочь: (Винокурова) Елена Фалалеевна

Отец ребёнка: Винокуров Фалалей Емельянович

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.08.1913

Дочь: (Винокурова) Анна Фалалеевна

Отец ребёнка: Винокуров Фалалей Емельянович

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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