Аренс (Аренс) Лидия Аполлоновна
Место рождения
Дата рождения12.10.1889 ст.
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1889 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 125, Дело 1148, л. 10а-44: Метрическая книга Собора Св. Апостолов Петра и Павла в Петербургской крепости на 188... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Руднева М.М. Блокадный дневник (1941-1942). Санкт-Петербург: Коло, 2020. | Послесловие и публикация А. Л. Маковского. | с. 68 | ... Л. А. вышла замуж за отца Всеволода Вишневского, ставшего известным ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Фокин П.Е. Гумилев без глянца. 2009 | О русском «конквистадоре» современники писали, что он верил в свою миссию поэта-реформатора, обладая при этом неистовым самолюбием. Одним он казался человеком нач... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Техник-чертежник
Место жительства
Неизвестно
Крещение
24.10.1889 ст.
Собор свв. апостопов Петра и Павла в Петербургской крепости, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 125, Дело 1148, л. 10а-44: Метрическая книга Собора Св. Апостолов Петра и Павла в Петербургской крепости на 188... Показать все
Смерть
1976