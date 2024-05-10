Аренс (Де-Жерве) Вера Владимировна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Аренс (Де-Жерве) Вера Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1888 ст.

Муж: Аренс Аполлон Иванович

Церковь св. апостолов Петра и Павла при Николаевском инженерном училище, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 125, Дело 1037, л. 44-64: Метрическая книга Петропавловской церкви, что при Николаевской инженерной академии на... Показать все
Рождение ребёнка
12.10.1889 ст.

Дочь: Аренс (Аренс) Лидия Аполлоновна

Отец ребёнка: Аренс Аполлон Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 125, Дело 1148, л. 10а-44: Метрическая книга Собора Св. Апостолов Петра и Павла в Петербургской крепости на 188... Показать все
Смерть
Неизвестно

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