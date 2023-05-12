Ким Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1953
Отец: Ким Николай
Мать: Ким Надежда
Бракосочетание
22.10.1976
Муж: Ли Владимир Петрович
г. Фергана
Рождение ребёнка
15.03.1978
Отец ребёнка: Ли Владимир Петрович
г. Фергана, УзССР
Рождение ребёнка
01.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ли Владимир Петрович
г. Фергана, УзССР