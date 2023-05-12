Ким Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1953

Пол

Женский

Отец

Мать

1923 г.р.

Муж

1946 г.р.

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1953

Отец: Ким Николай

Мать: Ким Надежда

Бракосочетание
22.10.1976

Муж: Ли Владимир Петрович

г. Фергана
Рождение ребёнка
15.03.1978

Сын: Ли Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Ли Владимир Петрович

г. Фергана, УзССР
Рождение ребёнка
01.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ли Владимир Петрович

г. Фергана, УзССР
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