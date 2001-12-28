Ким Надежда
Место рожденияШкотовский р-он, Приморской обл.
Дата рождения20.04.1923
Дата смерти28.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1923
Отец: Ким Сен Гван
Мать: Ли Бявон
Шкотовский р-он, Приморской обл.
Рождение ребёнка
19.07.1948
Дочь: Ким Арина Николаевна
Отец ребёнка: Ким Николай
Кызылорда, КазССР
Рождение ребёнка
12.01.1953
Дочь: Ким Галина Николаевна
Отец ребёнка: Ким Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ким Николай
Смерть
28.12.2001