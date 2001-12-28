Ким Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким Надежда

Место рождения

Шкотовский р-он, Приморской обл.

Дата рождения

20.04.1923

Дата смерти

28.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1923

Отец: Ким Сен Гван

Мать: Ли Бявон

Шкотовский р-он, Приморской обл.
Рождение ребёнка
19.07.1948

Дочь: Ким Арина Николаевна

Отец ребёнка: Ким Николай

Кызылорда, КазССР
Рождение ребёнка
12.01.1953

Дочь: Ким Галина Николаевна

Отец ребёнка: Ким Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ким Николай

Смерть
28.12.2001
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