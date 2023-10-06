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Манюкин Созонт Созонович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.09.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1863

Отец: Манюкин Созонт Васильевич

Мать: не указана

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.01.1894

Жена: Манюкина Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1895

Сын: Манюкин Иван Созонтович

Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1896

Сын: Манюкин Григорий Созонтович

Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1897

Сын: Манюкин Андрей Созонтович

Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1900

Сын: Манюкин Василий Созонтович

Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.07.1902

Сын: Манюкин Илья Созонтович

Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1904

Дочь: Пелагия Созонтовна

Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1907

Дочь: Анна Созонтовна

Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.06.1909

Дочь: Мария Созонтовна

Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1911

Сын: Манюкин Михаил Созонтович

Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.07.1913

Дочь: Ольга Созонтовна

Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1915

Дочь: Наталия Созонтовна

Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1919

Дочь: Ксения Созонтовна

Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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