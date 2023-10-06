Манюкин Созонт Созонович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения04.09.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Манюкин Созонт Васильевич
Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна
Сын: Манюкин Григорий Созонтович
Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна
Сын: Манюкин Андрей Созонтович
Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна
Сын: Манюкин Василий Созонтович
Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна
Дочь: Пелагия Созонтовна
Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна
Дочь: Анна Созонтовна
Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна
Дочь: Мария Созонтовна
Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна
Сын: Манюкин Михаил Созонтович
Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна
Дочь: Ольга Созонтовна
Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна
Дочь: Наталия Созонтовна
Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна
Дочь: Ксения Созонтовна
Мать ребёнка: Манюкина Феодосия Ивановна