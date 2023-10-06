Манюкина (Поливка) Феодосия Ивановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения27.05.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1874
Отец: Поливка Иван Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.01.1894
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1895
Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1896
Сын: Манюкин Григорий Созонтович
Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1897
Сын: Манюкин Андрей Созонтович
Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1900
Сын: Манюкин Василий Созонтович
Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.07.1902
Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1904
Дочь: Пелагия Созонтовна
Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1907
Дочь: Анна Созонтовна
Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.06.1909
Дочь: Мария Созонтовна
Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1911
Сын: Манюкин Михаил Созонтович
Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.07.1913
Дочь: Ольга Созонтовна
Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1915
Дочь: Наталия Созонтовна
Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1919
Дочь: Ксения Созонтовна
Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно