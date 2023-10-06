Манюкина (Поливка) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манюкина (Поливка) Феодосия Ивановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.05.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1874

Отец: Поливка Иван Федорович

Мать: не указана

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.01.1894

Муж: Манюкин Созонт Созонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1895

Сын: Манюкин Иван Созонтович

Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1896

Сын: Манюкин Григорий Созонтович

Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1897

Сын: Манюкин Андрей Созонтович

Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1900

Сын: Манюкин Василий Созонтович

Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.07.1902

Сын: Манюкин Илья Созонтович

Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1904

Дочь: Пелагия Созонтовна

Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1907

Дочь: Анна Созонтовна

Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.06.1909

Дочь: Мария Созонтовна

Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1911

Сын: Манюкин Михаил Созонтович

Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.07.1913

Дочь: Ольга Созонтовна

Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1915

Дочь: Наталия Созонтовна

Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1919

Дочь: Ксения Созонтовна

Отец ребёнка: Манюкин Созонт Созонович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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