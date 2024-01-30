Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулубаев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Тулубаев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Тулубаев Григорий Васильевич

Тупиковка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Тулубаева Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Тулубаев Григорий Васильевич

Тупиковка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Тулубаева Евпраксия Григорьевна

Отец ребёнка: Тулубаев Григорий Васильевич

Тупиковка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Тулубаев Леонтий Григорьевич

Отец ребёнка: Тулубаев Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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