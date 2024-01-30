Авдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Тулубаев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Тулубаев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Тулубаева Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Тулубаев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Тулубаева Евпраксия Григорьевна
Отец ребёнка: Тулубаев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Тулубаев Леонтий Григорьевич
Отец ребёнка: Тулубаев Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно