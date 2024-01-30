Тулубаев Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Толубаев Василий Фомич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Тулубаев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Тулубаева Авдотья Григорьевна
Мать ребёнка: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Тулубаева Евпраксия Григорьевна
Мать ребёнка: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Тулубаев Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: Авдотья Васильевна
Смерть
Неизвестно