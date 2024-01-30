Тулубаев Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТулубаев Григорий Васильевич

Тулубаев Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Толубаев Василий Фомич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Тулубаев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Авдотья Васильевна

Тупиковка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Тулубаева Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: Авдотья Васильевна

Тупиковка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Тулубаева Евпраксия Григорьевна

Мать ребёнка: Авдотья Васильевна

Тупиковка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Тулубаев Леонтий Григорьевич

Мать ребёнка: Авдотья Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.