Мавра Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Даниил Вуколов
Отец ребёнка: Вукол Тарасов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Домна Вуколова
Отец ребёнка: Вукол Тарасов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Селиван Вуколов
Отец ребёнка: Вукол Тарасов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Илья Вуколов
Отец ребёнка: Вукол Тарасов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вукол Тарасов
Смерть
Неизвестно