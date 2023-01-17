Мавра Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Кузьмина

Мавра Кузьмина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Даниил Вуколов

Отец ребёнка: Вукол Тарасов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Домна Вуколова

Отец ребёнка: Вукол Тарасов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Селиван Вуколов

Отец ребёнка: Вукол Тарасов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Илья Вуколов

Отец ребёнка: Вукол Тарасов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вукол Тарасов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close