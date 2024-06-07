Останин Артемий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Артемий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Останин Григорий Михеевич

Мать: Останина Парасковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина (Опалева) Анисия Парфирьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Останин Федор Артемиевич

Мать ребёнка: Останина Евдокия Мартыновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Евдокия Мартыновна

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Останин Фофан Артемиевич

Мать ребёнка: Останина Евдокия Мартыновна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Останина Парасковия Артемиевна

Мать ребёнка: Останина Евдокия Мартыновна

Смерть
1854

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