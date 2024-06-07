Останин Артемий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Останина Евдокия Мартыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Останина Евдокия Мартыновна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Останина Парасковия Артемиевна
Мать ребёнка: Останина Евдокия Мартыновна
Смерть
1854