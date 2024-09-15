Овсянникова (Титева) Анастасия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти16.08.1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Овсянников Тит Самойлович
Отец ребёнка: Овсянников Самойла Аверьянович
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Овсянников Леонтий Самойлович
Отец ребёнка: Овсянников Самойла Аверьянович
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Овсянников Василий Самойлович
Отец ребёнка: Овсянников Самойла Аверьянович
Рождение ребёнка
09.05.1847 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овсянников Самойла Аверьянович
Смерть
16.08.1865 ст.