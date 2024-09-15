Овсянникова (Титева) Анастасия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова (Титева) Анастасия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

16.08.1865 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

1829 г.р.
Около 1832 г.р.
Около 1834 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Самойла Аверьянович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Овсянников Тит Самойлович

Отец ребёнка: Овсянников Самойла Аверьянович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Овсянников Леонтий Самойлович

Отец ребёнка: Овсянников Самойла Аверьянович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Овсянников Василий Самойлович

Отец ребёнка: Овсянников Самойла Аверьянович

Рождение ребёнка
09.05.1847 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овсянников Самойла Аверьянович

Смерть
16.08.1865 ст.

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