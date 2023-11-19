Скурихина (Патрушева) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Патрушев Степан Абрамович
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1874
Рождение ребёнка
07.02.1875 ст.
Дочь: (Скурихина) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Скурихин Гавриил Абрамович
Рождение ребёнка
29.08.1889
Сын: Скурихин Роман Гавриилович
Отец ребёнка: Скурихин Гавриил Абрамович
Пойлово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно