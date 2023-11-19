Скурихина (Патрушева) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скурихина (Патрушева) Александра Степановна

Место рождения

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Патрушев Степан Абрамович

Мать: не указана

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
20.01.1874

Муж: Скурихин Гавриил Абрамович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.02.1875 ст.

Дочь: (Скурихина) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Скурихин Гавриил Абрамович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.08.1889

Сын: Скурихин Роман Гавриилович

Отец ребёнка: Скурихин Гавриил Абрамович

Пойлово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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