Скурихин Гавриил Абрамович
Место рожденияВятской губернии, Котельнического уезда Гвоздевской волости, д. Зыковской
Дата рождения18.03.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1851
Вятской губернии, Котельнического уезда Гвоздевской волости, д. Зыковской
Бракосочетание
20.01.1874
Рождение ребёнка
07.02.1875 ст.
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Скурихина Александра Степановна
Рождение ребёнка
25.11.1876
Сын: Скурихин Иннокентий Гаврилович
Мать ребёнка: Александра Степановна
Рождение ребёнка
14.06.1880
Сын: Скурихин Иван Гавриилович
Мать ребёнка: Александра Степановна
Рождение ребёнка
25.07.1882
Сын: Скурихин Прохор Гаврилович
Мать ребёнка: Александра Степановна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Скурихин Гурий Гавриилович
Мать ребёнка: Александра Степановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Соломония Гаврииловна
Мать ребёнка: Александра Степановна
Рождение ребёнка
26.01.1885
Дочь: Мария Гаврииловна
Мать ребёнка: Александра Степановна
Рождение ребёнка
27.07.1887 ст.
Сын: Скурихин Александр Гавриилович
Рождение ребёнка
29.08.1889
Сын: Скурихин Роман Гавриилович
Мать ребёнка: Скурихина Александра Степановна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Скурихин Павел Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Степановна
Смерть
Неизвестно