Скурихин Гавриил Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скурихин Гавриил Абрамович

Место рождения

Вятской губернии, Котельнического уезда Гвоздевской волости, д. Зыковской

Дата рождения

18.03.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1851

Отец: Скурихин Абрам Михайлович

Мать: Скурихина Дарья Михайловна

Вятской губернии, Котельнического уезда Гвоздевской волости, д. Зыковской
Бракосочетание
20.01.1874

Жена: Скурихина Александра Степановна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.02.1875 ст.

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Скурихина Александра Степановна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.11.1876

Сын: Скурихин Иннокентий Гаврилович

Мать ребёнка: Александра Степановна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.06.1880

Сын: Скурихин Иван Гавриилович

Мать ребёнка: Александра Степановна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.07.1882

Сын: Скурихин Прохор Гаврилович

Мать ребёнка: Александра Степановна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Скурихин Гурий Гавриилович

Мать ребёнка: Александра Степановна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Соломония Гаврииловна

Мать ребёнка: Александра Степановна

Пойлово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.01.1885

Дочь: Мария Гаврииловна

Мать ребёнка: Александра Степановна

Пойлово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.07.1887 ст.

Сын: Скурихин Александр Гавриилович

Мать ребёнка: не указана

Пойлово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.08.1889

Сын: Скурихин Роман Гавриилович

Мать ребёнка: Скурихина Александра Степановна

Пойлово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1894

Сын: Скурихин Павел Гавриилович

Мать ребёнка: не указана

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Степановна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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