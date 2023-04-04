Егоров Алексей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Алексей Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Егоров Евдоким Алексеевич

Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теребенева Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булгакова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Алексеевна

Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Вера Ивановна

Смерть
1851
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