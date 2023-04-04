Егоров Алексей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Егоров Евдоким Алексеевич
Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теребенева Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булгакова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Алексеевна
Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Вера Ивановна
Смерть
1851