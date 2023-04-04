Егорова (Мартос) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Мартос Иван Петрович
Мать: Мартос Матрена Львовна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Егоров Евдоким Алексеевич
Отец ребёнка: Егоров Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теребенева Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Егоров Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булгакова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Егоров Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Алексеевна
Отец ребёнка: Егоров Алексей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно