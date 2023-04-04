Егорова (Мартос) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Мартос) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Мартос Иван Петрович

Мать: Мартос Матрена Львовна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Егоров Евдоким Алексеевич

Отец ребёнка: Егоров Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теребенева Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Егоров Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булгакова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Егоров Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Алексеевна

Отец ребёнка: Егоров Алексей Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Алексей Егорович

Смерть
Неизвестно
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