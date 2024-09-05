Авксентьев Захар Киприянович
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: Авксентьев Киприян Авксентьевич
Мать: Дарья Федотовна
Бракосочетание
13.01.1837 ст.
Рождение ребёнка
23.01.1838 ст.
Сын: Авксентьев-Руслов Иоанн Захарович
Мать ребёнка: Григорьева Устиния Егоровна
Рождение ребёнка
07.06.1842 ст.
Сын: Авксентьев-Руслов Евфимий Захарович
Мать ребёнка: Григорьева Устиния Егоровна
Рождение ребёнка
23.12.1844 ст.
Сын: Авксентьев-Руслов Феодор Захарович
Мать ребёнка: Григорьева Устиния Егоровна
Смерть
Неизвестно