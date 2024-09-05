Авксентьев Захар Киприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвксентьев Захар Киприянович

Авксентьев Захар Киприянович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: Авксентьев Киприян Авксентьевич

Мать: Дарья Федотовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.01.1837 ст.

Жена: Григорьева Устиния Егоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1838 ст.

Сын: Авксентьев-Руслов Иоанн Захарович

Мать ребёнка: Григорьева Устиния Егоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1842 ст.

Сын: Авксентьев-Руслов Евфимий Захарович

Мать ребёнка: Григорьева Устиния Егоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1844 ст.

Сын: Авксентьев-Руслов Феодор Захарович

Мать ребёнка: Григорьева Устиния Егоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.