Григорьева Устиния Егоровна
Место рождения
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1837 ст.
Рождение ребёнка
23.01.1838 ст.
Сын: Авксентьев-Руслов Иоанн Захарович
Отец ребёнка: Авксентьев Захар Киприянович
Рождение ребёнка
07.06.1842 ст.
Сын: Авксентьев-Руслов Евфимий Захарович
Отец ребёнка: Авксентьев Захар Киприянович
Рождение ребёнка
23.12.1844 ст.
Сын: Авксентьев-Руслов Феодор Захарович
Отец ребёнка: Авксентьев Захар Киприянович
Смерть
Неизвестно