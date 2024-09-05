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Григорьева Устиния Егоровна

Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.01.1837 ст.

Муж: Авксентьев Захар Киприянович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1838 ст.

Сын: Авксентьев-Руслов Иоанн Захарович

Отец ребёнка: Авксентьев Захар Киприянович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1842 ст.

Сын: Авксентьев-Руслов Евфимий Захарович

Отец ребёнка: Авксентьев Захар Киприянович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1844 ст.

Сын: Авксентьев-Руслов Феодор Захарович

Отец ребёнка: Авксентьев Захар Киприянович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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