Черешнев Семен Романович
мужской, родился Около 1810, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецЧерешнев Роман ИвановичОколо 1792 г.р.
МатьЧерешнева Анна ПетровнаОколо 1781 г.р.
Супруги
Черешнева Прасковья ЯковлевнаОколо 1809 г.р.
Дети
Черешнева (Черешнева) Ксения Семёновна19.01.1833 ст. г.р.
(Черешнева) Прасковья Семёновна21.10.1834 ст. г.р.Показать еще 4
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Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Черешнев Роман Иванович
Мать: Черешнева Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1833 ст.
Дочь: Черешнева (Черешнева) Ксения Семёновна
Мать ребёнка: Черешнева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
21.10.1834 ст.
Дочь: (Черешнева) Прасковья Семёновна
Мать ребёнка: Черешнева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
28.10.1837 ст.
Дочь: Чернова (Черешнева) Анастасия Семёновна
Мать ребёнка: Черешнева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Черешнев Александр Семёнович
Мать ребёнка: Черешнева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
10.09.1844 ст.
Сын: Черешнев Никита Семёнович
Мать ребёнка: Черешнева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
01.12.1848 ст.
Сын: Черешнев Савелий Семёнович
Мать ребёнка: Черешнева Прасковья Яковлевна
Смерть
После 1858