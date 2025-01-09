Черешнев Семен Романович Около 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Черешнев Семен Романович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1810, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Черешнев Роман ИвановичОколо 1792 г.р.
Мать
Черешнева Анна ПетровнаОколо 1781 г.р.
Супруги
Черешнева Прасковья ЯковлевнаОколо 1809 г.р.
Дети
Черешнева (Черешнева) Ксения Семёновна19.01.1833 ст. г.р.
(Черешнева) Прасковья Семёновна21.10.1834 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Черешнев Роман Иванович

Мать: Черешнева Анна Петровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черешнева Прасковья Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
19.01.1833 ст.

Дочь: Черешнева (Черешнева) Ксения Семёновна

Мать ребёнка: Черешнева Прасковья Яковлевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
21.10.1834 ст.

Дочь: (Черешнева) Прасковья Семёновна

Мать ребёнка: Черешнева Прасковья Яковлевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
28.10.1837 ст.

Дочь: Чернова (Черешнева) Анастасия Семёновна

Мать ребёнка: Черешнева Прасковья Яковлевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Черешнев Александр Семёнович

Мать ребёнка: Черешнева Прасковья Яковлевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
10.09.1844 ст.

Сын: Черешнев Никита Семёнович

Мать ребёнка: Черешнева Прасковья Яковлевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
01.12.1848 ст.

Сын: Черешнев Савелий Семёнович

Мать ребёнка: Черешнева Прасковья Яковлевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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