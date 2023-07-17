Пермякова (Калабина) Анна Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения05.12.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1887 ст.
Отец: Калабин Пантелеймон Саввич
Мать: Наталья Федотовна
Крещение
07.12.1887 ст.
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1907 ст.
Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.01.1908
Сын: Пермяков Тимофей Захарович
Отец ребёнка: Пермяков Захар Феопемптович
Смерть
Неизвестно