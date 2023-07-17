Пермякова (Калабина) Анна Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермякова (Калабина) Анна Пантелеймоновна

Место рождения

Крутик

Дата рождения

05.12.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1887 ст.

Отец: Калабин Пантелеймон Саввич

Мать: Наталья Федотовна

Крещение
07.12.1887 ст.
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1907 ст.

Муж: Пермяков Захар Феопемптович

Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.01.1908

Сын: Пермяков Тимофей Захарович

Отец ребёнка: Пермяков Захар Феопемптович

Смерть
Неизвестно

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