Пермяков Захар Феопемптович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермяков Захар Феопемптович

Место рождения

Русский Тыловай

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1907 ст.

Жена: Пермякова (Калабина) Анна Пантелеймоновна

Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.01.1908

Сын: Пермяков Тимофей Захарович

Мать ребёнка: Пермякова (Калабина) Анна Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно

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