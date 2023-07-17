Пермяков Захар Феопемптович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1907 ст.
Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.01.1908
Сын: Пермяков Тимофей Захарович
Мать ребёнка: Пермякова (Калабина) Анна Пантелеймоновна
Смерть
Неизвестно