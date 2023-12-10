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Мануйлович Иван Климентьевич

Место рождения

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Мануйлович Климентий Ануфриевич

Мать: Мануйлович Наталья Яковлевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
12.02.1888 ст.

Жена: Мануйлович Матрёна Елисеевна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Гультяева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Мануйлович Матрёна Елисеевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1890 ст.

Дочь: Козырева Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Мануйлович Матрёна Елисеевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1892 ст.

Дочь: Мануйлович Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Мануйлович Матрёна Елисеевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1896 ст.

Дочь: Юринова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мануйлович Матрёна Елисеевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1899 ст.

Дочь: Мануйлович Елена Ивановна

Мать ребёнка: Мануйлович Матрёна Елисеевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.

Сын: Мануйлович Василий Иванович

Мать ребёнка: Мануйлович Матрёна Елисеевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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