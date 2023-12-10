Мануйлович Иван Климентьевич
Место рожденияМамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
12.02.1888 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Гультяева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Мануйлович Матрёна Елисеевна
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1890 ст.
Дочь: Козырева Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Мануйлович Матрёна Елисеевна
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1892 ст.
Дочь: Мануйлович Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Мануйлович Матрёна Елисеевна
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1896 ст.
Дочь: Юринова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Мануйлович Матрёна Елисеевна
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1899 ст.
Дочь: Мануйлович Елена Ивановна
Мать ребёнка: Мануйлович Матрёна Елисеевна
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.
Сын: Мануйлович Василий Иванович
Мать ребёнка: Мануйлович Матрёна Елисеевна
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно