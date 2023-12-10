Козырева (Мануйлович) Варвара Ивановна
Место рожденияМамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения04.12.1890 ст.
Дата смерти?.11.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1890 ст.
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
09.06.1910 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.02.1911 ст.
Дочь: Козырева Марфа Семёновна
Отец ребёнка: Козырев Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
16.11.1913 ст.
Отец ребёнка: Козырев Семён Фёдорович
Смерть
?.11.1974
Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область