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Козырева (Мануйлович) Варвара Ивановна

Место рождения

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

04.12.1890 ст.

Дата смерти

?.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1890 ст.

Отец: Мануйлович Иван Климентьевич

Мать: Мануйлович Матрёна Елисеевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
09.06.1910 ст.

Муж: Козырев Семён Фёдорович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.02.1911 ст.

Дочь: Козырева Марфа Семёновна

Отец ребёнка: Козырев Семён Фёдорович

Симаново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1913 ст.

Сын: Козырев Иван Семёнович

Отец ребёнка: Козырев Семён Фёдорович

Симаново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
?.11.1974
Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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