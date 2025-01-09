Белолипецкая Татьяна Устиновна Около 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Белолипецкая Татьяна Устиновна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1842, Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1858

Супруги
Белолипецкий Михаил Семёнович03.11.1840 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
09.11.1858 ст.

Муж: Белолипецкий Михаил Семёнович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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