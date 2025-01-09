Белолипецкая Татьяна Устиновна
женский, родилась Около 1842, Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1858
Супруги
Белолипецкий Михаил Семёнович03.11.1840 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
09.11.1858 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858