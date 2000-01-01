Игушкин Константин Степанович
Место рожденияс.Никитино
Дата рождения20.05.1901
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1901
с.Никитино
Военная служба
06.11.1945
Командир расчета станкового пулемета, 298 стрелковой дивизии, 886 стрелкового полка, Сержант Игушкин Константин Степанович в РККА с 28 августа 1941 года на фронте с января 1942 г. В апреле 1942 на См... Показать все
Смерть
1965
Никитино
Похороны
Неизвестно
с.Никитино