Игушкин Константин Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игушкин Константин Степанович

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Место рождения

с.Никитино

Дата рождения

20.05.1901

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1901

Отец: Игушкин Степан Васильевич

Мать: Игушкина Ирина Абрамовна

с.Никитино
Военная служба
06.11.1945
Командир расчета станкового пулемета, 298 стрелковой дивизии, 886 стрелкового полка, Сержант Игушкин Константин Степанович в РККА с 28 августа 1941 года на фронте с января 1942 г. В апреле 1942 на См... Показать все
Смерть
1965
Никитино
Похороны
Неизвестно
с.Никитино
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