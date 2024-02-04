Верткова -- Акилина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1895
Сын: Вертков Сидор Александрович
Отец ребёнка: Вертков Александр Терентьевич
Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
Неизвестно