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Верткова -- Акилина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вертков Александр Терентьевич

Рождение ребёнка
14.06.1895

Сын: Вертков Сидор Александрович

Отец ребёнка: Вертков Александр Терентьевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
Неизвестно

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