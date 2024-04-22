Вертков Александр Терентьевич
Место рождения
Дата рождения13.11.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1862
Рождение ребёнка
14.06.1895
Сын: Вертков Сидор Александрович
Мать ребёнка: Верткова -- Акилина Михайловна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно