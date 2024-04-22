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Вертков Александр Терентьевич

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

13.11.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1862

Отец: Вертков Терентий Осипович

Мать: Верткова -- Капитолина Арсентьевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.06.1895

Сын: Вертков Сидор Александрович

Мать ребёнка: Верткова -- Акилина Михайловна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верткова -- Акилина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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