Гавриш Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1800 ст.
Дочь: Гавриш Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриш Гавриил Демьянович
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
29.05.1804 ст.
Дочь: Гавриш Феодосия Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриш Гавриил Демьянович
Свято Михайловская церковь
Рождение ребёнка
09.07.1807 ст.
Отец ребёнка: Гавриш Гавриил Демьянович
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Павлюченко (Гавриш) Ульяна Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриш Гавриил Демьянович
Рождение ребёнка
01.03.1812 ст.
Отец ребёнка: Гавриш Гавриил Демьянович
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Гавриш Феодосий Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриш Гавриил Демьянович
Рождение ребёнка
29.03.1820 ст.
Сын: Гавриш Макарий Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриш Гавриил Демьянович
Смерть
Неизвестно