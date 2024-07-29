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Гавриш Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриш Гавриил Демьянович

Рождение ребёнка
03.02.1800 ст.

Дочь: Гавриш Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриш Гавриил Демьянович

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
29.05.1804 ст.

Дочь: Гавриш Феодосия Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриш Гавриил Демьянович

Погребище, Вінницька область
Свято Михайловская церковь
Рождение ребёнка
09.07.1807 ст.

Сын: Гавриш Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриш Гавриил Демьянович

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Павлюченко (Гавриш) Ульяна Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриш Гавриил Демьянович

Рождение ребёнка
01.03.1812 ст.

Сын: Гавриш Феодот Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриш Гавриил Демьянович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Гавриш Феодосий Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриш Гавриил Демьянович

Рождение ребёнка
29.03.1820 ст.

Сын: Гавриш Макарий Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриш Гавриил Демьянович

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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