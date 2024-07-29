Гавриш Гавриил Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриш Гавриил Демьянович

Гавриш Гавриил Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Около 1831

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Гавриш Демьян Гаврилович

Мать: Гавриш Мелания Гаврииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гавриш Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
03.02.1800 ст.

Дочь: Гавриш Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Гавриш Евдокия Михайловна

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
02.10.1802 ст.

Дочь: Гавриш Иустинья Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
29.05.1804 ст.

Дочь: Гавриш Феодосия Гавриловна

Мать ребёнка: Гавриш Евдокия Михайловна

Погребище, Вінницька область
Свято Михайловская церковь
Рождение ребёнка
09.07.1807 ст.

Сын: Гавриш Яков Гаврилович

Мать ребёнка: Гавриш Евдокия Михайловна

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Павлюченко (Гавриш) Ульяна Гавриловна

Мать ребёнка: Гавриш Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
01.03.1812 ст.

Сын: Гавриш Феодот Гаврилович

Мать ребёнка: Гавриш Евдокия Михайловна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Гавриш Феодосий Гаврилович

Мать ребёнка: Гавриш Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
29.03.1820 ст.

Сын: Гавриш Макарий Гаврилович

Мать ребёнка: Гавриш Евдокия Михайловна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Около 1831

Мы используем куки для улучшения работы сайта.