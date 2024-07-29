Гавриш Гавриил Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиОколо 1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1800 ст.
Дочь: Гавриш Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Гавриш Евдокия Михайловна
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
02.10.1802 ст.
Дочь: Гавриш Иустинья Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
29.05.1804 ст.
Дочь: Гавриш Феодосия Гавриловна
Мать ребёнка: Гавриш Евдокия Михайловна
Свято Михайловская церковь
Рождение ребёнка
09.07.1807 ст.
Мать ребёнка: Гавриш Евдокия Михайловна
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Павлюченко (Гавриш) Ульяна Гавриловна
Мать ребёнка: Гавриш Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.03.1812 ст.
Мать ребёнка: Гавриш Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Гавриш Феодосий Гаврилович
Мать ребёнка: Гавриш Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
29.03.1820 ст.
Сын: Гавриш Макарий Гаврилович
Мать ребёнка: Гавриш Евдокия Михайловна
Смерть
Около 1831