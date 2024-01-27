Stupin Ступен Яков Ильин
Место рожденияРоссия
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Stupin Ступен Илья Ефимович
Россия
Рождение ребёнка
1840
Сын: Stupin Ступен Савелий Яковлевич
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
1850
Сын: Stupin Ступен Аким Яковлевич
Мать ребёнка: ?
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 38 лет живет с семьей и двумя дочками и 2 сыновьями Савелием 13 лет и Акимом 3 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Смерть
Неизвестно