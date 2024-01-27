Stupin Ступен Яков Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиStupin Ступен Яков Ильин

Stupin Ступен Яков Ильин

Место рождения

Россия

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Stupin Ступен Илья Ефимович

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Stupin Ступен Савелий Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Stupin Ступен Аким Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 38 лет живет с семьей и двумя дочками и 2 сыновьями Савелием 13 лет и Акимом 3 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close