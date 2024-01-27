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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Stupin Ступен Савелий Яковлевич
Отец ребёнка: Stupin Ступен Яков Ильин
Россия
Рождение ребёнка
1850
Сын: Stupin Ступен Аким Яковлевич
Отец ребёнка: Stupin Ступен Яков Ильин
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно