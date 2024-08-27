Зыкова (Коваленко) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Коваленко) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

09.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1992

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Коваленко (Сухарева) Светлана Юрьевна

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Константин Владимирович

Рождение ребёнка
06.08.2015

Сын: Зыков Даниил Тимурович

Отец ребёнка: Зыков Тимур Викторович

Рождение ребёнка
15.11.2019

Дочь: Аксенова Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Аксенов Константин Владимирович

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