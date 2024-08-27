Зыкова (Коваленко) Татьяна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения09.03.1992
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1992
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.2015
Отец ребёнка: Зыков Тимур Викторович
Рождение ребёнка
15.11.2019
Дочь: Аксенова Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Аксенов Константин Владимирович