Коваленко (Сухарева) Светлана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Сухарева) Светлана Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1971

Дата смерти

18.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1971

Отец: Сухарев Юрий Владимирович

Мать: Сухарева Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
09.03.1992

Дочь: Зыкова (Коваленко) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.08.1993

Дочь: Коваленко Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.08.2021

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