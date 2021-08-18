Коваленко (Сухарева) Светлана Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1971
Дата смерти18.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1971
Рождение ребёнка
09.03.1992
Дочь: Зыкова (Коваленко) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.08.1993
Дочь: Коваленко Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.08.2021