Зорова Агриппина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1904
Сын: Зоров Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Зоров Иван Андреев
Рождение ребёнка
23.03.1906
Сын: Зоров Василий Иванов
Отец ребёнка: Зоров Иван Андреев
Рождение ребёнка
15.01.1909
Сын: Зоров Петр Иванов
Отец ребёнка: Зоров Иван Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зоров Иван Андреев
Смерть
Неизвестно