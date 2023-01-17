Зорова Агриппина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорова Агриппина Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1904

Сын: Зоров Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Зоров Иван Андреев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.03.1906

Сын: Зоров Василий Иванов

Отец ребёнка: Зоров Иван Андреев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1909

Сын: Зоров Петр Иванов

Отец ребёнка: Зоров Иван Андреев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зоров Иван Андреев

Смерть
Неизвестно
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