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Катерина Сергеева
Катерина Сергеева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сергей Никонов
1825 г.р.
Мать
Катерина Федорова
1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Сергей Никонов
Мать:
Катерина Федорова
Смерть
Неизвестно
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