Собко (Аминева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собко (Аминева) Валентина Ивановна

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Место рождения

Нижегородская обл., Володарский р-н

Дата рождения

31.01.1923

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижегородская обл., Володарский р-н
Бракосочетание
Между 1939 и 1947

Муж: Собко Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
13.06.1947

Сын: Сабко Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Собко Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
02.12.1948

Дочь: Ермакова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Собко Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
25.02.1951

Сын: Собко Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Собко Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
21.09.1954

Сын: Собко Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Собко Алексей Семёнович

Володарск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1954
Володарск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
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