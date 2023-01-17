Собко (Аминева) Валентина Ивановна
Место рожденияНижегородская обл., Володарский р-н
Дата рождения31.01.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Нижегородская обл., Володарский р-н
Бракосочетание
Между 1939 и 1947
Рождение ребёнка
13.06.1947
Сын: Сабко Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Собко Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
02.12.1948
Дочь: Ермакова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Собко Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
25.02.1951
Отец ребёнка: Собко Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
21.09.1954
Отец ребёнка: Собко Алексей Семёнович
Место жительства
С 1954