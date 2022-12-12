Собко Алексей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСобко Алексей Семёнович

Собко Алексей Семёнович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1913

Дата смерти

07.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1913

Отец: Собко Семён Назарович

Мать: Собко Васса Васильевна

Бракосочетание
Между 1939 и 1947

Жена: Собко Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
13.06.1947

Сын: Сабко Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Собко Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
02.12.1948

Дочь: Ермакова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Собко Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1951

Сын: Собко Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Собко Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
21.09.1954

Сын: Собко Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Собко Валентина Ивановна

Володарск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1954
Володарск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
07.11.1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close