Собко Алексей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1913
Дата смерти07.11.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1913
Отец: Собко Семён Назарович
Мать: Собко Васса Васильевна
Бракосочетание
Между 1939 и 1947
Жена: Собко Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
13.06.1947
Сын: Сабко Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Собко Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
02.12.1948
Дочь: Ермакова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Собко Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1951
Мать ребёнка: Собко Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1954
Мать ребёнка: Собко Валентина Ивановна
Место жительства
С 1954
Смерть
07.11.1982