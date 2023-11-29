Гришанов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришанов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришанова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришанова Ефросинья Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришанова Марина Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришанов Алексей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гришанов Андрей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Гришанов Никита Викторович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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