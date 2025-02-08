Лестеньков Федор-Большой Семенович
мужской, родился 1770
умер Неизвестно
ОтецЛестеньков Семен ПрокофьевичОколо 1740 г.р.
МатьЛестенькова Васса ПетровнаОколо 1740 г.р.
Супруги
Лестенькова Варвара Анфимова1770 г.р.
Дети
Лестенькова Александра Федоровна1798 г.р.
Лестенькова Елена Федоровна1804 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Место жительства
Неизвестно
Тимово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Лестенькова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Лестенькова Варвара Анфимова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Лестенькова Елена Федоровна
Мать ребёнка: Лестенькова Варвара Анфимова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Лестеньков Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Лестенькова Варвара Анфимова
Смерть
Неизвестно