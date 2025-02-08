Лестеньков Федор-Большой Семенович 1770 — найти родственников по фамилии на Familio

Лестеньков Федор-Большой Семенович

Автор
КЧ
Чир К.

мужской, родился 1770

умер Неизвестно

Отец
Лестеньков Семен ПрокофьевичОколо 1740 г.р.
Мать
Лестенькова Васса ПетровнаОколо 1740 г.р.
Супруги
Лестенькова Варвара Анфимова1770 г.р.
Дети
Лестенькова Александра Федоровна1798 г.р.
Лестенькова Елена Федоровна1804 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Лестеньков Семен Прокофьевич

Мать: Лестенькова Васса Петровна

Место жительства
Неизвестно
Тимово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лестенькова Варвара Анфимова

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Лестенькова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Лестенькова Варвара Анфимова

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Лестенькова Елена Федоровна

Мать ребёнка: Лестенькова Варвара Анфимова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Лестеньков Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Лестенькова Варвара Анфимова

Смерть
Неизвестно

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