Малахова (Махначева) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалахова (Махначева) Анна Александровна

Малахова (Махначева) Анна Александровна

avatar

Место рождения

Клочково, Фетиньинская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Клочково, Фетиньинская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
19.01.1904 ст.

Муж: Малахов Василий Сосипатрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Малахова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Малахов Василий Сосипатрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1911 ст.

Сын: Малахов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Малахов Василий Сосипатрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1914 ст.

Сын: Малахов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Малахов Василий Сосипатрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close