Малахова (Махначева) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Малахова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Малахов Василий Сосипатрович
Рождение ребёнка
02.11.1911 ст.
Сын: Малахов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Малахов Василий Сосипатрович
Рождение ребёнка
12.08.1914 ст.
Сын: Малахов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Малахов Василий Сосипатрович
Смерть
Неизвестно