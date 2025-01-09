Краснов Константин Иванович 29.06.1819 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Краснов Константин Иванович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 29.06.1819 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Краснов Иван АникеевичОколо 1797 г.р.
Мать
Краснова (Опритова) Пелагея АгафоновнаОколо 1798 г.р.
Супруги
Краснова (Есикова) Екатерина ФедоровнаОколо 1820 г.р.
Дети
Опритова (Краснова) Екатерина Константиновна23.11.1839 ст. г.р.
Краснов Федор Константинович07.06.1842 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1819 ст.

Отец: Краснов Иван Аникеевич

Мать: Краснова (Опритова) Пелагея Агафоновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
30.06.1819 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
04.02.1838 ст.

Жена: Краснова (Есикова) Екатерина Федоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
23.11.1839 ст.

Дочь: Опритова (Краснова) Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Краснова (Есикова) Екатерина Федоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
07.06.1842 ст.

Сын: Краснов Федор Константинович

Мать ребёнка: Краснова (Есикова) Екатерина Федоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
27.02.1845 ст.

Дочь: Краснова (Краснова) Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Краснова (Есикова) Екатерина Федоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
08.06.1846 ст.

Дочь: (Краснова) Акилина Константиновна

Мать ребёнка: Краснова (Есикова) Екатерина Федоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
18.08.1851 ст.

Дочь: (Краснова) Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Краснова (Есикова) Екатерина Федоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
23.02.1854 ст.

Дочь: Краснова (Краснова) Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Краснова (Есикова) Екатерина Федоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
03.02.1855 ст.

Сын: Краснов Ефрем Константинович

Мать ребёнка: Краснова (Есикова) Екатерина Федоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
14.06.1858 ст.

Сын: Краснов Леонтий Константинович

Мать ребёнка: Краснова (Есикова) Екатерина Федоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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