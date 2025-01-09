Краснов Константин Иванович
мужской, родился 29.06.1819 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецКраснов Иван АникеевичОколо 1797 г.р.
МатьКраснова (Опритова) Пелагея АгафоновнаОколо 1798 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Опритова (Краснова) Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Краснова (Есикова) Екатерина Федоровна
Сын: Краснов Федор Константинович
Мать ребёнка: Краснова (Есикова) Екатерина Федоровна
Дочь: Краснова (Краснова) Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Краснова (Есикова) Екатерина Федоровна
Дочь: (Краснова) Акилина Константиновна
Мать ребёнка: Краснова (Есикова) Екатерина Федоровна
Дочь: (Краснова) Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Краснова (Есикова) Екатерина Федоровна
Дочь: Краснова (Краснова) Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Краснова (Есикова) Екатерина Федоровна
Сын: Краснов Ефрем Константинович
Мать ребёнка: Краснова (Есикова) Екатерина Федоровна
Сын: Краснов Леонтий Константинович
Мать ребёнка: Краснова (Есикова) Екатерина Федоровна