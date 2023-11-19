Аврова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авров Зифон Лукич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Авров Александр
Отец ребёнка: Авров Зифон Лукич
Рождение ребёнка
16.02.1890
Дочь: Сергиевский (Аврова) Анна
Отец ребёнка: Авров Зифон Лукич
Рождение ребёнка
07.08.1894
Дочь: (Аврова) Евдокия
Отец ребёнка: Авров Зифон Лукич
Рождение ребёнка
11.07.1897
Дочь: Каменев (Аврова) Мария
Отец ребёнка: Авров Зифон Лукич
Смерть
1932