Аврова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аврова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авров Зифон Лукич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Авров Александр

Отец ребёнка: Авров Зифон Лукич

Рождение ребёнка
16.02.1890

Дочь: Сергиевский (Аврова) Анна

Отец ребёнка: Авров Зифон Лукич

Рождение ребёнка
07.08.1894

Дочь: (Аврова) Евдокия

Отец ребёнка: Авров Зифон Лукич

Рождение ребёнка
11.07.1897

Дочь: Каменев (Аврова) Мария

Отец ребёнка: Авров Зифон Лукич

Смерть
1932

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