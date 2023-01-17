Соколова Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Соколов Терентий Иванович
Отец ребёнка: Соколов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Соколов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Соколов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Соколов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Соколов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
?.03.1834
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно