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Соколова Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Сергеевич

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1821

Сын: Соколов Терентий Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Сергеевич

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1823

Сын: Соколов Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Сергеевич

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1826

Сын: Соколов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Сергеевич

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Сергеевич

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1830

Сын: Соколов Василий Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Сергеевич

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Сергеевич

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
?.03.1834

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Сергеевич

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иван Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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