Петр Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1882

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Наталья Андреева

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Елена Петрова

Мать ребёнка: Наталья Андреева

Рождение ребёнка
26.12.1906 ст.

Дочь: Анисья Петрова

Мать ребёнка: Наталья Андреева

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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