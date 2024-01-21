Петр Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1882
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Наталья Андреева
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Елена Петрова
Мать ребёнка: Наталья Андреева
Рождение ребёнка
26.12.1906 ст.
Дочь: Анисья Петрова
Мать ребёнка: Наталья Андреева
Смерть
Неизвестно