Лапин Игнат Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1821 и 1825
Дата смерти07.10.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1825
Отец: Лапин Константин Трофимович
Мать: Лапина Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поворина Домна Фоминична
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Лапин Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1854
Мать ребёнка: Поворина Домна Фоминична
Смерть
07.10.1856