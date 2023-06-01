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Лапин Игнат Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1821 и 1825

Дата смерти

07.10.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1825

Отец: Лапин Константин Трофимович

Мать: Лапина Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поворина Домна Фоминична

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Лапин Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1854

Сын: Лапин Дмитрий Игнатьевич

Мать ребёнка: Поворина Домна Фоминична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
07.10.1856
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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