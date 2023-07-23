Поворина Домна Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1854
Отец ребёнка: Лапин Игнат Константинович
Рождение ребёнка
28.09.1857
Сын: Поворин Григорий Максимович
Отец ребёнка: Поворин Максим Трофимович
Рождение ребёнка
11.02.1860
Сын: Поворин Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Поворин Максим Трофимович
Рождение ребёнка
06.07.1862
Сын: Поворин Михаил Максимович
Отец ребёнка: Поворин Максим Трофимович
Рождение ребёнка
23.05.1865
Сын: Поворин Михаил Максимович
Отец ребёнка: Поворин Максим Трофимович
Рождение ребёнка
01.07.1869
Дочь: Поворина (Поворина) Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Поворин Максим Трофимович
Смерть
Неизвестно