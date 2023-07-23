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Поворина Домна Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поворин Максим Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапин Игнат Константинович

Рождение ребёнка
24.10.1854

Сын: Лапин Дмитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Лапин Игнат Константинович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1857

Сын: Поворин Григорий Максимович

Отец ребёнка: Поворин Максим Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.02.1860

Сын: Поворин Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Поворин Максим Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1862

Сын: Поворин Михаил Максимович

Отец ребёнка: Поворин Максим Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1865

Сын: Поворин Михаил Максимович

Отец ребёнка: Поворин Максим Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1869

Дочь: Поворина (Поворина) Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Поворин Максим Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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